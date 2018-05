Milano: Polizia Locale di supporto alla “Peregrinatio”

Per due settimane anche gli agenti della Polizia Locale di Milano saranno di supporto al comune di Sotto il Monte in occasione della peregrinatio dell’urna di Papa Giovanni XXIII.

Il piccolo comune in provincia di Bergamo che dal 28 maggio fino al 10 giugno accoglierà migliaia di fedeli per venerare nel Duomo in Piazza Vecchia le spoglie del Santo Papa Giovanni XXIII, ha chiesto la collaborazione della Polizia Locale milanese per gestire il grande afflusso di persone previsto per l’occasione.

Il Comune di Milano, nell’ambito della collaborazione istituzionale tra enti, si è reso disponibile a supportare la richiesta fornendo il proprio personale. L’accordo prevede l’impegno giornaliero di nove agenti – dalle 7.30 alle 19.30 – e che le spese del personale impiegato per l’intero periodo saranno a carico del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.