In Valtellina tra Sport, Natura e Cultura

A Maggio la stagione primaverile entra nella sua fase di massima espressione. Le giornate si allungano e il clima è decisamente più mite. La neve sta lasciando spazio ai fiori che in questo periodo ricoprono i prati della Valtellina. La natura in fermento invoglia ad organizzare attività sportive all’aria aperta in un paesaggio davvero suggestivo.

SASSELLA RUN

13 maggio – Sondrio

Per il sesto anno consecutivo gli atletici valtellinesi si potranno sfidare in una corsa competitiva in partenza dal Campo Coni di Sondrio fino alla frazione di Triangia. I partecipanti si sfideranno lungo un percorso davvero spettacolare da cui ammirare i famosi terrazzamenti valtellinesi.

Bambini e famiglie sono invitati a partecipare in versione camminata non competitiva.

www.ptskyrunning.com/

VISITA GUIDATA ALLE CANTINE BRAULIO

Fino al 19 maggio – Bormio

L’amaro Braulio è la bevanda di Bormio, nonché bevanda alcolica alpina per eccellenza caratterizzata da un sapore intenso che ne identifica la sua genuinità.

Questo sapore unico è garantito anche grazie alle speciali cantine storiche risalenti al XIX e al XX secolo dove il liquore viene creato e dove può restare a riposare fino a tre anni.

Grazie ad un intervento di restauro e ampliamento che ha coinvolto tutte le diverse aree di lavorazione, il luogo di produzione di Braulio è stato recentemente ristrutturato e può essere visitato da chi apprezza questo amaro.

Fino al 19 maggio e dal 30 giugno al 8 settembre 2018 ogni mercoledì alle 18:00 ed ogni sabato alle 17:00 è possibile partecipare ad un tour guidato gratuito di circa 45 minuti per scoprire da vicino la straordinaria storia di questo prodotto unico.

www.bormio.eu/2018/04/amaro-braulio

K RACE

20 maggio – Val Masino

K Race è una camminata non competitiva, giunta alla sua sesta edizione, di trail running nella splendida riserva naturale della Val di Mello e nella foresta dei Bagni Masino, lungo un percorso di 17 km. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto i 18 anni d’età.

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 17 maggio.

www.valtellina.it/it/eventi/val-masino/k-race

GIOCHIAVENNA

20 maggio – Chiavenna

Giornata dedicata interamente a bambini e famiglie che vedrà il centro storico trasformarsi in un variegato e variopinto parco giochi in cui i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi con laboratori a tema, tanto sport e una merenda dedicata. Parola d ́ordine: DIVERTIMENTO. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo presso il Palazzetto del Ghiaccio di Chiavenna.

www.valchiavenna.com/it/eventi/Giochiavenna.html

PONTE IN FIORE

Fino al 6 giugno – Sondrio e dintorni

Ponte in Fiore” è una rassegna culturale in cui si susseguono diversi appuntamenti tra mostre, letture, concerti, spettacoli e convegni. Novità di questa edizione è il festival letterario per bambini e ragazzi “Un Ponte di Storie” con incontri con autori, letture e book crossing.

www.valtellina.it/it/eventi/sondrio-e-dintorni/ponte-in- fiore