I Secondamarea in concerto a Milano

Il duo milanese e, toscano d’adozione, SECONDAMAREA, formato dalla cantante e musicista Ilaria Becchino e dallo scrittore e cantautore Andrea Biscaro, sarà in concerto a MILANO, giovedì 10 MAGGIO presso il locale “HIC ENOTECHE – SPALLANZANI” (Via Lazzaro Spallanzani, 16 – inizio concerto ore 20.00) e venerdì 11 MAGGIO presso il locale “ENOTECA DIVINO” (Via Filippino Lippi, 2 – inizio concerto ore 21.00) per presentare il nuovo album di inediti “SLOW”, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

«Queste prime date di presentazione live di “SLOW” punteranno sull’essenzialità, sulla convivialità, sulla dimensione acustica – raccontano i Secondamarea – In sostanza, la nostra cifra stilistica più autentica, chitarra e voce, senza uso di amplificazioni, per un concerto intimamente slow.

L’Enoteca è uno spazio culturale e sensoriale tout court, dove le note sono molteplici: sonore, olfattive, gustative, visive. Un ambiente a conduzione virtuosa che si sposa meravigliosamente con la musica e le parole di questo disco».