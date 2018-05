GreenRoom For Marjorie: ” No More Words”

Da venerdì 11 maggio è in radio “NO MORE WORDS” (Gli Artigiani/Feiyr), il nuovo singolo del trio musicale GREENROOM FOR MARJORIE, composto dal produttore Daniele Sinigallia in arte “The Dansin”, dalla cantautrice italo-americana Marjorie J. Biondo e dal batterista Ivo Parlati.

Il singolo anticipa l’album di debutto “No More Words di prossima uscita.

«”No More Words” – affermano i GreenRoom For Marjorie – è un canto di libertà, che sprona a togliersi di dosso tutte le maschere e le paure. È una metafora che rappresenta lo stato naturale, libero da preconcetti, che è la nostra stessa natura.

Le circostanze che ci troviamo a dover affrontare ci portano a identificarci con esse a tal punto da dimenticare cosa siamo veramente: Liberi! E le parole molto spesso non sono all’altezza di spiegare questo, poiché la libertà si manifesta attraverso la semplicità.

Questo mood avvolge tutto l’album in cui sono racchiuse esperienze di vita vissuta, pensieri, riflessioni, colori, sensazioni fisiche che riportano allo stato primitivo e puro ».

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Jacopo Mancini per Replay Film.