“Ancora qui” – nuovo brano di Alessandro Casillo

Dopo il successo dei primi anni da teenager prodigio, la vittoria al Festival di Sanremo Giovani nel 2012, la soddisfazione di esordire al secondo posto in classifica con il suo secondo album di inediti “ALE” e di incontrare migliaia di fan nel corso di ogni tappa dei suoi instore tour, a fine 2014, a 18 anni, Ale ha scelto di fermarsi, per concentrarsi su di sé e sulla propria crescita.

Nelle scorse settimane Ale ha dichiarato «Ora sono pronto. Preparato, allenato, consapevole. Dopo anni in cui ho fatto musica solo per me stesso, eccomi. Sono ancora qui. E ci sono sempre stato» e ha voluto spiegare con sincerità ai fan sui suoi profili social le ragioni di questa lunga pausa.

Le ragioni di un ragazzo arrivato molto giovane al successo e che dal successo ha scelto di non farsi assorbire totalmente, con la maturità e il coraggio di prendersi una pausa per terminare gli studi e crearsi delle basi solide, consapevole del fatto che il successo può andarsene da un momento all’altro.

Ma Ale non ha mai smesso di fare musica e ora è pronto a tornare…

“ANCORA QUI” parla anche di questo.