Otto ore di concerti non-stop, nel segno del rock e della birra artigianale: torna domenica 20 maggio, a Milano, “BeeRock”, la grande festa all’aperto dedicata agli amanti del malto e del luppolo e della musica live. L’appuntamento è nel giardino di via Zumbini 6, nel quartiere Barona.

Giunto alla quarta edizione, l’evento è organizzato, come di consueto, dal Bonaventura Music Club con il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano e in collaborazione con il Comitato Villaggio Barona. La festa inizierà alle 13, il primo concerto è previsto alle 15 e si andrà avanti, a suon di rock e pinte, fino alle 23.

Come sempre, l’ingresso è libero.

Sul palco allestito all’esterno del Bonaventura Music Club, nell’anfiteatro messo a disposizione dalla cooperativa sociale La Cordata, si avvicenderanno otto tribute band (Lemon Hard, Confoosion Band, Motley Gang,

Raccolta Rock Band, Donkeys Forever, 4UB, 39 Queen e The Strangers), che omaggeranno altrettanti gruppi che hanno scritto la storia del rock (Artic Monkeys, Foo Fighters, Motley Crue, Ac/Dc, Rolling Stones, U2, Queen e The Doors).

Oltre alla musica, l’altra grande protagonista della manifestazione sarà la birra, con la presenza di produttori artigianali e importanti realtà del settore (La Ribalta, Birrificio Barona, Hacker-Pschorr e Birrodromo, il circuito delle birre artigianali), che proporranno una selezione delle loro produzioni.

Anche quest’anno il mattatore di “BeeRock” sarà il dj e presentatore Tony Esse, direttamente da Musik Connections, la trasmissione dedicata alla musica che va in onda su Lombardia Tv (canale 99 del digitale terrestre), che introdurrà le band.

Da segnalare, infine, che la manifestazione sarà anche un appuntamento a misura di famiglie: a far da sfondo a questa iniziativa, infatti, non mancheranno il mercatino dell’usato e degli artigiani, momenti di intrattenimento per i più piccoli, bancarelle e punti di ristoro per pranzare e cenare.

BEEROCK – Quarta edizione

Quando: domenica 20 maggio, via Zumbini 6, Milano. Ingresso libero.

Apertura cancelli ore 13; inizio live ore 15.

Due ingressi: dal carrabile di via Zumbini 6 e dal parco del Villaggio Barona. Mezzi pubblici: MM2 Famagosta, Romolo. Bus 71, 76, 90, 91 e 95.

In auto: uscita tangenziale Ovest Assago, direzione Milano Famagosta.