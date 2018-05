Sale spazioCinema: ” Io e Annie” di Woody Allen

Versione originale con sottotitoli in italiano

Per festeggiare i suoi 40 dal 14 al 16 maggio nelle sale spazioCinema torna IO E ANNIE in versione restaurata.

Un punto di svolta, una rivoluzione comica, una disintegrazione romantica. Woody Allen, come Chaplin, scopre il proprio talento nel padroneggiare il riso e il pathos.

La sincopata storia d’amore tra Alvy e Annie scompagina ogni ordito narrativo, sullo sfondo di ‘cartoline newyorkesi degli anni Settanta’ che oggi stringono e fanno bene al cuore: glamour femminile fatto di larghi pantaloni, fragilità eccentrica e dipendenza farmacologica, i palcoscenici off del Village, Marshall MacLuhan in fila al cinema.

Seems like old times: nel ricordo i due si baciano contro lo skyline visto dal Franklin Delano Roosevelt Drive, e comincia ufficialmente l’era Woody Allen, everyman senza uguali della commedia cinematografica moderna.

Anteo Palazzo del Cinema

14 e 15 maggio ore 11.00, 13.00, 17.20, 21.40

16 maggio ore 13.00, 15.10 20.10

Citylife Anteo

14 e 15 maggio ore 13.00, 17.20, 21.40

Ariosto spazioCinema

14 aprile ore 19.20

15 aprile ore 21.30

Capitol spazioCinema

14 maggio ore 21.15

spazioCinema Cremona Po

Lunedì 14 maggio ore 22.30

Martedì 15 maggio ore 17.40, 20.00