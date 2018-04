Mancano tre mesi a UNITE With Tomorrowland Italia, l’imperdibile evento che arriva per la prima volta nel nostro Paese, il 28 luglio al Parco di Monza! Ecco i primi nomi della corposa line up che farà ballare i fortunati spettatori che si sono aggiudicati il biglietto prima del sold out: KLINGANDE, YVES V e MIKE DEM.

Il dj belga YVES V è stato headliner di Tomorrowland in Belgio lo scorso anno e arriva in Italia per una delle sue prime performance, forte del successo del nuovo singolo “Magnolia”.

Spazio anche ai talenti italiani con l’electrohouse di MIKE DEM, apprezzato da Radio 105 e m2o, ha suonato al Tomorrowland (2017) e ha aperto il live di Axwell in Italia (2012).

Questi due nomi, si aggiungono al già annunciato KLINGANDE, il giovane producer francese con milioni di ascolti su Spotify, è arrivato sotto i riflettori internazionali con “Jubel” nel 2013, pluri premiato platino in Italia e Francia con oltre 97 milioni di streaming su Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

In questi anni ha portato la sua deep house in Europa e America e in tutti i più grandi festival, tra gli ultimi: Lollapalooza (Berlino 2016), Tomorrowland (Belgio 2016) e Mysteryland (Haarlemmermeer 2017).

UNITE With Tomorrowland Italia ha registrato il sold out a poche ore dall’apertura delle pre registrazioni e ora comincia il conto alla rovescia per l’evento! Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/191535691447000/.

La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di TOMORROWLAND in contemporanea a oltre 100mila persone di sette nazioni che hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente. E sarà così anche quest’anno.

Sabato 28 luglio 2018, sette edizioni eccezionali di UNITE With Tomorrowland collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom. Per il quarto anno consecutivo il mondo diventa più connesso in nome di UNITE With Tomorrowland.

UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.

L’evento italiano è organizzato da 5guyscompany, società italiana fondata da giovani ragazzi che con il format Overmind hanno già portato in Italia producer come Hardwell e Martin Garrix, in collaborazione con F&P Group e Jaguar Florence Club.

Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!