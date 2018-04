“Tex. Nueces Valley” e “Brendon. La Luna Nera”

La leggenda di Tex è nata nella Nueces Valley. Ed è proprio qui che ci trasporta il nuovo, prezioso volume cartonato in arrivo in libreria e in fumetteria per Sergio Bonelli Editore il prossimo 5 aprile, TEX. NUECES VALLEY.

È infatti in queste terre che un audace apritore di piste, Jim Bridger, in viaggio nel Texas meridionale, s’imbatte in una carovana di coraggiosi coloni attaccati dai Comanche. Tra loro ci sono Ken Willer e sua moglie Mae, i genitori di Tex.

Questo è il racconto di come la vita del famoso frontiersman si intreccia con le prime esperienze del futuro ranger, dall’infanzia con il fratello Sam e Gunny Bill, alla prima mandria condotta a Corpus Christi, all’impresa di un gruppo di giovani cowboys texani nella California della Corsa all’Oro!

Con la partecipazione straordinaria di Ken e Sam Willer, Gunny Bill, Rod Vergil, “Damned” Dick, Clarence Hutchenrider detto Hutch, Jim Baker, “Mangiafegato” Johnson e altri pittoreschi protagonisti della Conquista del West.

Il volume è scritto da Mauro Boselli e disegnato da Pasquale Del Vecchio -che hanno curato anche la postfazione intitolata “Il Tempo non passa per gli eroi”- e arricchito dall’intervista a Del Vecchio a cura di Gianmaria Contro. Il 19 aprile arriverà invece sugli scaffali BRENDON. LA LUNA NERA che vede protagonista il tormentato cavaliere di ventura creato da Claudio Chiaverotti.

Impavido eroe che difende i deboli in un mondo post-apocalittico dominato da violenza e ingiustizia, Brendon racchiude nel suo spirito un tragico passato su cui incombe l’ombra della Luna Nera, una setta di fanatici sicari assetati di potere che ambiscono a dominare la Nuova Inghilterra e a instaurare un’Era delle Tenebre.

Per la prima volta sarà così possibile trovare in un unico volume la saga che racconta la sfida tra il malinconico eroe e i suoi nemici giurati. Uscito dalla mirabolante fantasia di Claudio Chiaverotti, che firma anche l’introduzione, Brendon cavalca a briglie sciolte oltre i limiti della fantasia.