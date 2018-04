Renato Zero: “Zerovskij Solo per Amore – Live”.

A sorpresa Renato Zero ha annunciato sul suo profilo Facebook l’uscita il 18 maggio del doppio CD “Zerovskij Solo per Amore – Live”.

Dall’11 maggio sarà già disponibile in pre-order su iTunes e tutti coloro che lo acquisteranno riceveranno come instant gratification il brano “Potrebbe essere Dio”.

Dopo il grande successo dell’omonimo tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out e al cinema con il film concerto, primo nella classifica Cinetel durante i suoi giorni di programmazione, RENATO ZERO torna con l’album “Zerovskij Solo per Amore – Live”, contenente oltre 2 ore di spettacolo.