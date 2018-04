Lunedì 9 aprile 2018 ore 16

Teatro alla Scala

Invito alla Scala per Giovani e Anziani

Quartetto d’archi della Scala

Francesco Manara, violino

Daniele Pascoletti, violino

Simonide Braconi, viola

Massimo Polidori, violoncello

Emilio Aversano, pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Quartetto in mi min. op. 44 n. 2

Raffaele Bellafronte

In search of dance

per quartetto d’archi

Prima esecuzione assoluta

Antonín Dvořák

Quintetto in la magg. op. 81

per due violini, viola, violoncello e pianoforte

Prezzi: da 8,50 a 16,00 euro

Informazioni: Servizio Promozione Culturale del Teatro alla Scala

Tel. 02 88 79 20 12 – 13 – 14 – 15

www.teatroallascala.org