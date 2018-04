Dopo la recentissima riapertura della Pinacoteca di Brera, con il riallestimento di sette sale, a partire dal 19 aprile riprende l’appuntamento tradizionale del terzo giovedì del mese con gli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Brera Musica, grazie alla collaborazione con il maestro Clive Britton, propone, anche per i prossimi mesi, una serata in musica per celebrare il dialogo tra le arti e tra i musicisti e il pubblico.

Resta identica la formula: sarà possibile ammirare l’intera collezione, visitare le splendide sale riallestite e, contemporaneamente, ascoltare gli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che si collocheranno in diverse postazioni differenti all’interno della Pinacoteca.

Gli studenti saranno inoltre disponibili a rispondere alle domande del pubblico, in un inconsueto, dinamico scambio tra le arti.

Il ricco programma prevede l’esecuzione di musiche di Dvořák, Chopin, Schumann, Brahms, Telemann, Stravinsky, Debussy, Weiss, Kellner, Bittner, Falkenhagen, Blavet, Soler, Carulli, Cardoso, De Falla, Nogueira, Powell/De Moraes, Jobim, Toquinho, Abreu, Jeanjean, Magnani, Marasco.

Programma

Antonin Dvořák,

Terzetto in Do magg. op.74

Miniature op.75a

Miklos Papp, violino

Martina Verna, violino

Giulietta Bianca Bondio, viola

* * * * * * * * * * * * * * * *

Sylvius Leopold Weiss, Suite n. 34 in re minore

David Kellner, Fantasia in la minore

Jacques Bittner, Suite in sol minore

Adam Falkenhagen, Sonata in sib maggiore

Maximiliano Pacheco, liuto

* * * * * * * * * * * * * * * *

Antonio Soler, Sonata

Ferdinando Carulli, Duo op. 34 (allegretto)

Jorge Cardoso, Milonga

Manuel De Falla, La vida breve

Paulinho Nogueira, Bachianinha 1, 2

Baden Powell, Vinicius De Moraes

Canto de Ossanha

Berimbau/consolaçao

Carlos Jobim

Samba de uma nota so

Chega de saudade

Toquinho, Chorando pra pixinguinha

Abreu, Tico tico

Marco Tencati e Guido Pace, chitarre

* * * * * * * * * * * * * * * *

Fryderyk Chopin, Scherzo no. 3 in do# minore

Fantasia-Improvviso op. 66 in do# minore

Polacca op. 40 n. 1 in la maggiore

Robert Schumann, Intermezzo op. 4 no. 2 in mi minore

Johannes Brahms, Ballata op. 10 no. 1 in re minore

Pietro Berri, pianoforte

* * * * * * * * * * * * * * * *

Igor Stravinsky, 3 Pezzi per clarinetto solo

Paul Jeanjean, Studio n.2 (da 16 Studi moderni)

Aurelio Magnani, Capriccio n. 10

Giuseppe Marasco, Studio n. 2 (da 10 Studi di perfezionamento)

Lisa De Luca, clarinetto

* * * * * * * * * * * * * * * *

Georg Philipp Telemann, Fantasia per flauto solo n. 10

Michel Blavet, Giga e rondo

Irene Barsanti, flauto

* * * * * * * * * * * * * * * *

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune

Irene Barsani, flauto

Lisa De Luca, clarinetto

Pietro Berri, pianoforte