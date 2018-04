“Love” : brano di Gianluca Vacchi e Sebastian Yatra

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali “LOVE” (https://umi.lnk.to/GVlove), il brano inedito dell’imprenditore, Dj e influencer (da 11.5 milioni di follower su Instagram) GIANLUCA VACCHI che segna il debutto italiano della superstar latina SEBASTIAN YATRA.

Il brano di Gianluca Vacchi (messo sotto contratto da Universal Music Latin Entertainment) è stato prodotto da Andres Torres & Mauricio Rengifo (ossia lo stesso team che ha prodotto da hit planetaria “Despacito”) ed è accompagnato da un video visibile su https://youtu.be/uVQlZR-NNqM girato tra Spagna e Germania diretto da Simon Brand e prodotto da Daniel Piñeros Perez che vede tra i protagonisti alcuni dei più famosi calciatori del mondo: Dani Alves, Falcao, James Rodriguez, Yerry Mina e Santiago Arias.

Accanto a Gianluca Vacchi in questo nuovo progetto la superstar colombiana SEBASTIAN YATRA, classe 1994 ha vinto fino ad oggi 16 dischi di Platino e 2 dischi d’Oro per le vendite dei suoi dischi e singoli in Spagna, Stati Uniti e Messico grazie a brani come “Alguien robó” ft. Nacho y Wisin, “Traicionera”, “Cómo mirarte”, “Para olvidar”, “Por fin te encontré” e “No me llames”.

Tra le sue collaborazioni anche quella con i OneRepublic in “No Vacancy” e gli Sheppard in “Edge of The Night”.

Yatra ha ricevuto due nomination ai Latin Grammy dello scorso anno per le categorie Miglior Nuovo Artista e Miglior Album Pop.