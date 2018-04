Concerto degli Ottoni della Scala

Grandi Spettacoli per Piccoli 2017~2018

Domenica 22 aprile 2018 ~ ore 16

OTTONI DELLA SCALA

Direttore

BRIAN RICHARD EARL

Georg Friedrich Händel

da Water Music HWV 348 – 350

(arr. Howard Snell)

Music for the Royal Fireworks HWV 351

(arr. Elgar Howarth)

Con la partecipazione di Angela Finocchiaro

L’ensemble, attivo dal 2004, è un complesso unico in Italia per genere e virtuosismo. Da più di un decennio tiene concerti in tutta Italia ed è un componente stabile della stagione cameristica del Teatro alla Scala, con un repertorio che spazia dalla musica barocca fino alla musica contemporanea.

Marco Toro*, Esteban Batallán Cons*, Gianni Dallaturca,

Mauro Edantippe, Nicola Martelli, trombe

Danilo Stagni*, Roberto Miele*, Piero Mangano, corni

Daniele Morandini*, Renato Filisetti, Giuseppe Grandi, Riccardo Bernasconi, tromboni

Javier Castãno Medina, basso tuba

Gianni Massimo Arfacchia, percussioni

*prime parti

Biglietti:

Se hai meno di 18 anni, esibendo il tuo documento di identità, entri al prezzo simbolico di 1 euro.

Adulti di età superiore ai 18 anni potranno entrare in Teatro in qualità di accompagnatori e il relativo biglietto potrà essere acquistato in associazione con il biglietto del minore.

Non verranno rilasciati più di due biglietti a 1 euro per ogni adulto accompagnatore.

Prezzi minore: 1 euro – Prezzi adulto: da 15 a 5 euro

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.teatroallascala.org, presso i punti vendita autorizzati

e presso la biglietteria centrale. Prevendita 10% sino al giorno precedente lo spettacolo.

Biglietteria centrale – Galleria del Sagrato – MM Duomo ore 12-18

Infotel Scala 02 72 00 37 44 (ore 12-18)