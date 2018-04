Effetto Primacy: “La Bella Gente”

A partire dal 4 maggio sarà in rotazione radiofonica “La Bella Gente” (etichetta discografica Studio Primacy) il nuovo singolo degli Effetto Primacy. A distanza di pochi giorni uscirà anche il videoclip per la regia di Giuliano Cimino.

La band, formata da Noaa (voce), Staccata (chitarra/voce), Aku (chitarra), eMug (chitarra/Synth), Simon (Basso), “Zeno” (Batteria), racconta chi è la “bella” gente: “La bella gente, per noi, è rappresentata dai moralisti virtuali. Da chi critica la società in 280 caratteri, dai paladini dei buoni propositi cercati su Google, dai feroci moderatori delle opinioni altrui, che tanto poi, alla fine, si accontentano “di un discorso ben fatto e di un giga ogni tanto”.

“Non abbiamo una seconda occasione per fare buona impressione e l’ordine con cui incontriamo le cose ha un effetto. La ricerca ci guida nel nostro viaggio, e dopo aver percorso una strada individuale per anni, nasciamo, nel 2015, per una delle casualità tra le più affascinanti mai vissute”.

Nel 2016 pubblicano il primo singolo, “Mi Piace”, brano che parla della “cultura” dei social network. L’anno successivo è la volta di “Tentazione e Urla”, brano che, già nel 2015, ha ottenuto il Premio della critica nell’ambito del concorso “Musica Controcorrente” (tenutosi presso il C.E.T. di Mogol) e, nel 2017, permette alla band di accedere alla finale del “Premio Lunezia”.