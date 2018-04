Autodifesa per le donne presso Karate Club Mursia

Dimensione Benessere, il mensile di Jaguar Publishing dedicato alla salute e al benessere a 360°, nel numero in edicola dedica ampio spazio al tema della sicurezza delle donne proponendo la prima puntata di una semplice ed efficace pratica: il Metodo Globale di Autodifesa, certificato dalla Federazione italiana lotta judo e karate.

Il metodo si basa su manovre semplici ed efficaci in grado di neutralizzare o svincolarsi da ogni aggressore. Allenarsi ad eseguirle non è difficile: basta un breve corso di due ore per accedere al primo livello. È possibile poi accedere anche a livelli superiori.

Un corso che Dimensione Benessere ha organizzato per le sue lettrici ma aperto a tutte le donne in collaborazione

con il Karate Club Mursia Milano.

Il corso è molto semplice ed efficace e si terrà domenica 15 aprile a Milano presso il Karate Club Mursia di Milano in via Tadino 29.

Prevede lezioni di 2 ORE ciascuna a partire dalle ore 10 sino alle 20.

Il costo è proposto da Jaguar Publishing e Dimensione Benessere

al prezzo davvero speciale di € 50.

Per ogni informazione è possibile scrivere a Dimensione Benessere

segreteria@jaguarp.it o telefonare al 338 887 3728 Karate Club Mursia via Tadino, 29, Milano.

Le prenotazioni vanno indirizzate a segreteria@jaguarp.it