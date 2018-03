Red Canziani a Maggio, in Tour

Partirà il 4 maggio dal Gran Teatro Geox di PADOVA il tour nei teatri di RED CANZIAN, in cui presenterà dal vivo il nuovo album di inediti “TESTIMONE DEL TEMPO”, contenente anche il singolo sanremese “OGNUNO HA IL SUO RACCONTO”.

Il tour sarà un’ulteriore occasione per emozionarsi davanti alla passione e all’anima da musicista di Red. Sul palco, infatti, presenterà ai fan per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album, che a un mese dall’uscita continua a conquistare pubblico e critica.

Il tour di “Testimone del tempo” è uno spettacolo che racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia.

Insieme a lui sul palco ci saranno: Chiara Canzian (vocalist, armonica e percussioni), Phil Mer (batteria, percussioni, piano e direzione musicale), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarre elettriche) e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica, chitarra acustica e mandola).

«Sarò, in musica, parole e immagini, il testimone del tempo che ho vissuto – così RED CANZIAN presenta il tour – e in oltre due ore di concerto, attraverserò tutta la musica che ha accompagnato la mia vita, e non solo la mia. Un viaggio che inizia negli anni ’50 con il rock ‘n roll, per passare poi al beat, al prog, alla grande canzone d’autore, ai Pooh, alle mie canzoni».

È possibile acquistare i biglietti in prevendita online su TicketOne.it. Per informazioni: www.fepgroup.it

Queste tutte le date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group:

4 maggio – Gran Teatro Geox di PADOVA

5 maggio – Gran Teatro Morato di BRESCIA

7 maggio – Teatro Nuovo Giovanni da Udine di UDINE

9 maggio – Teatro Creberg di BERGAMO

12 maggio – Teatro Colosseo di TORINO

13 maggio – Teatro Openjobmetis di VARESE

16 maggio – Teatro Augusteo di NAPOLI

18 maggio – Teatro Verdi di FIRENZE

19 maggio – Teatro Lyrick di ASSISI

20 maggio – Auditorium Parco della Musica di ROMA

22 maggio – Teatro Metropolitan di CATANIA

23 maggio – Teatro Golden di PALERMO

25 maggio – Teatro Team di BARI

27 maggio – Teatro degli Arcimboldi di MILANO