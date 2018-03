Al Teatro Manzoni l’11 marzo 2018 ore 20.45

Leonardo Manera e Alessandro Milan

con la partecipazione di Mister Forest

Continua anche quest’anno il grande successo di “Platone – la caverna dell’informazione”, giunto al suo quinto e ultimo appuntamento della stagione teatrale in corso, con Leonardo Manera, comico dall’esperienza pluriennale, e Alessandro Milan, giornalista in onda tutte le mattine su Radio24, affiancati in questo caso da Mister Forest, e come sempre da una nutritissima schiera di comici, opinionisti e musicisti.

Notizie vere e approfondimenti comici, video grotteschi, ospiti veri e ospiti verosimili, ma a volte più credibili di quelli veri, il tutto giocato sul filo dell’ironia, per sorridere del mondo che ci circonda. “Platone” si occupa di volta in volta dei temi principali della settimana, dando però spazio al divertimento che l’attualità rivisitata può suscitare. Novità della stagione, poi, è il “Corso di integrazione per extracomunitari” e, di volta in volta, il lancio di alcune paradossali leggi di iniziativa popolare.

BIGLIETTI Prestige € 23,00 – Poltronissima € 20,00 – Poltrona € 18,00