Manzoni Family: Welcome Hotel Transilvania

Sabato 10 marzo 2018 – ore 15,30

All Crazy – Sold Out

presentano

WELCOME HOTEL TRANSILVANIA

MINI MUSICAL

IL Conte Dracula in persona, spalleggiato dai mostri più bizzarri e divertenti che possiate mai immaginare ci danno il benvenuto nel resort più folle al mondo. Riuscirà il nostro Conte ad organizzare un compleanno coi fiocchi per la figlioletta Mavis, ormai maggiorenne ? Venite a scoprirlo con noi, ne vedrete delle belle e… terrificanti!

Con un cast di Cantanti, Attori, Ballerini e Acrobati professionisti del musical Nazionale.

DURATA: 70 minuti

BIGLIETTI: Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50