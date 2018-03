Måneskin: nuovo tour autunnale

I Måneskin presentano per la prima volta live durante il concerto di Milano del 21 marzo, “Morirò da re”. Il debutto del singolo coincide con l’annuncio della tournée autunnale, che partirà il 10 novembre 2018 e sarà prodotta nuovamente da VIVO CONCERTI dopo il fantastico successo che ha portato al sold out, in pochissime ore e per tutte le ventuno date, del primo tour.

La band sarà in tour ancora fino al 22 aprile, per poi tornare a esibirsi dal vivo sui palchi delle principali città italiane per dieci date: un nuovo imperdibile show che non mancherà di travolgere il pubblico con la carica e l’irriverenza, proprie dei grandi miti del rock’n’roll e caratteristica del giovane gruppo.

CALENDARIO TOUR AUTUNNALE 2018:

sabato 10 novembre 2018 – SENIGALLIA (ANCONA) – MAMAMIA – DATA ZERO

giovedì 15 novembre 2018 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

sabato 17 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE

venerdì 30 novembre 2018 – BARI – DEMODÈ CLUB

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA – GRAN TEATRO MORATO

domenica 9 dicembre 2018 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO LIVE

Biglietti disponibili su ticketone.it da lunedì 26 marzo alle ore 10.00

e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 29 marzo alle ore 10:00

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti

di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali