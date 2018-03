Accordo di Italo ed “Amici Cucciolotti”

Italo collabora con grande entusiasmo al progetto “AMICI CUCCIOLOTTI 2018 – Le figurine che salvano gli animali” la nuova collezione della Pizzardi Editore che dà il via alla più grande donazione di cibo a favore degli animali.

Italo è orgoglioso di mettere a disposizione i propri treni e le proprie Lounge per sostenere il progetto e diffondere il messaggio che ne è alla base: far crescere divertendo per sensibilizzare i piccoli di oggi rendendoli i grandi di domani responsabili e rispettosi nei confronti della natura, degli animali e del prossimo in generale.

In occasione delle vacanze pasquali su tutti i treni Italo e nelle Lounge Italo Club verrà quindi distribuito gratuitamente a tutti i bambini l’Album “Amici Cucciolotti”: la collezione di figurine più amata da milioni di bambini, genitori, appassionati di animali e natura, diffusa in 15 paesi del mondo con la produzione di circa 40 milioni di album dal 2007.

Sfogliando l’album i piccoli lettori, oltre a divertirsi collezionando le diverse figurine, si ritroveranno a fare un nuovo ed entusiasmante viaggio alla scoperta delle parole che migliorano il mondo, come Amicizia, Lealtà, Libertà, Solidarietà, e di quelle invece che sarebbe meglio cancellare, come Bullismo, Deforestazione, Estinzione.

Un modo diverso per acquisire e fare proprio il significato di vocaboli che hanno il potere di cambiare ogni singola vita. Allegate all’Album ci saranno poi due bustine di figurine e l’altra grande novità di quest’anno: i “Parlottini”, messaggini personalizzabili da consegnare a mano, pensati appositamente per far interagire maggiormente tra loro i bambini, sempre più esposti alla tecnologia.

“Collaboriamo con orgoglio al progetto Amici Cucciolotti” dichiara la dott.ssa Antonella Zivillica, Direttore delle Relazioni Esterne e Stampa di Italo S.P.A. “grazie al quale sarà possibile non solo la più grande donazione di cibo a favore degli animali accuditi dai volontari della protezione animali, ma anche la diffusione, attraverso il gioco, del messaggio di sensibilizzazione nei confronti della natura per i nostri piccoli viaggiatori. Inoltre sposiamo in pieno la scelta Green fatta da tutti i prodotti Amici Cucciolotti che utilizzano solo carta certificata o riciclata.”

Attraverso numerose iniziative come l’utilizzo dei canali social e del magazine “Italo. I sensi del viaggio” Italo aiuterà “Amici Cucciolotti” a promuovere ulteriormente non solo il messaggio di rispetto degli animali, ispirato alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali dell’UNESCO, ma anche di difesa e tutela dell’ambiente.

Come dice Enrico Giaretta, Direttore Relazioni Esterne e Musicali della Pizzardi Editore S.P.A.: “Italo è per noi un partner ideale grazie ai valori condivisi della tutela ambientale.

Il nuovo treno Italo Evo, infatti, costruito con materiali riciclabili e progettato secondo i più innovativi criteri di ecosostenibilità, rispecchia l’atteggiamento rispettoso nei confronti della natura che viene trasmesso ai bambini con i nostri album Amici Cucciolotti e che assume la valenza simbolica di una promessa per un futuro migliore.”

Italo è consapevole che per sostenere un progetto come questo, unico nel suo genere, ci vuole grande passione, sensibilità e attenzione al sociale, nonché un grande amore e rispetto per la natura e gli animali: tutte qualità che da sempre contraddistinguono ogni azione intrapresa e che certamente renderanno possibili future collaborazioni volte non solo a sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sulle tematiche ambientali, ma anche e soprattutto a sostenere progetti concreti proprio come questo, grazie al quale verranno donate 10 Milioni di ciotole di cibo ai trovatelli accuditi dai volontari della protezione animali.