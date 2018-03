Liu Ruowang

Paintings and Sculptures 2007-2017

a cura di Luca Massimo Barbero e Matteo Lorenzelli

29 marzo – 26 maggio 2018

inaugurazione giovedì 29 marzo, ore 18.30

Liu Ruowang è uno dei maggiori artisti contemporanei della Cina. Scultore e pittore, il suo è un percorso originale che si basa su un bagaglio socio-culturale ben preciso, collocato nel solco della tradizione cinese, che ha saputo testimoniare grazie all’universalità del suo linguaggio artistico nel quale ha ben amalgamato elementi trasversali con aspetti peculiari della sua tradizione.

La scelta di Lorenzelli Arte di proporlo in mostra fa seguito ad una conoscenza che si è approfondita nel tempo e rappresenta per l’artista non solo il ritorno in Italia dopo il successo alla Biennale di Venezia del 2015 con l’installazione Black Wolves, ma soprattutto la sua prima grande personale nel nostro paese.

La mostra, curata da Luca Massimo Barbero e Matteo Lorenzelli, si concentra sulla produzione dell’ultimo decennio -che va considerato a pieno titolo il periodo della maturità artistica- e presenta una serie di installazioni scultoree e diversi dipinti, per un totale di oltre quaranta opere.