Joan Thiele: “Polite”, nuovo singolo

Da venerdì 2 marzo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, “POLITE”, il nuovo singolo di Joan Thiele. Il brano è stato scritto e composto in inglese da Joan con Kadija Kamara e prodotto dagli Etna.

Amo questa canzone perché l’ho scritta con un’amica, una notte a Londra, tutta al femminile. Mi ricorda quanto gli incontri casuali siano significativi e fulminanti e quanto sia importante coltivare sempre le emozioni che solo i sogni e l’immaginazione sanno darti . (Joan Thiele)

Il video, diretto da Federico Brugia per Filmmaster Productions, sarà per la prima volta girato in live streaming e avrà come set l’Apollo Milano. Senza montaggio e senza alcun artificio, come fossero le riprese realizzate con un telefonino, le immagini saranno girate in presa diretta e contemporaneamente si potranno vedere sul profilo instagram di Joan in collaborazione con Rolling Stone e Vevo.

Sono entusiasta di poter collaborare con un talento come Joan Thiele e avere allo stesso tempo la possibilità di sperimentare realizzando un piano sequenza con un’unica inquadratura in un video clip che va in diretta sui social.

Bello poter ancora lavorare su progetti che, nonostante la mia esperienza, non ti fanno dormire la notte prima. (Federico Brugia, regista video)

Il video sarà successivamente disponibile online sul canale ufficiale dell’artista: JoanThieleVEVO.

Joan sarà in concerto nelle seguenti date:

14/03 AUSTIN – TX (USA) – SXSW Festival – Next Stage, Austin Trade Center,

14/03 AUSTIN – TX (USA) – SXSW Festival – The Velveeta Room on Wednesday, Presented By BPM Concerti

15/03 AUSTIN – TX (USA) – SXSW Festival – Maggie Mae’s Gibson Room on Thursday, Presented By Sounds from Italy

23/03 PESARO – Chiesa dell’Annunziata

24/03 GENOVA – Bangarang @ Crazy Bull

07/4 MARGHERA (VE) – Argo 16

13/04 SEGRATE (MI) – Wow @ Magnolia

27/04 ROMA – Monk

30/04 BARI – Arena della Pace @ Premio Maggio

