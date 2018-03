3D Produzioni e Nexo Digital

con la partecipazione di Sky Arte HD

presentano

in anteprima mondiale nei cinema italiani solo il 13 e 14 marzo e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo il documentario che ci guida per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlitt, di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering

HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI

L’ossessione nazista per l’arte

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI TONI SERVILLO

Regia di Claudio Poli

In due modi il nazismo mise le mani sull’arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come ‘degenerate’ e attuando in tutta Europa un sistematico saccheggio di arte antica e moderna.

“Com’è possibile essere indifferenti agli altri uomini? La pittura non è fatta per decorare appartamenti. È uno strumento di guerra offensivo e difensivo contro il nemico”

Pablo Picasso

Con la colonna sonora originale di Remo Anzovino

Distribuzione

NEXO DIGITAL

Durata 90’

Kit fotografico: https://we.tl/GdebaaCwEu

Elenco sale e trailer su www.nexodigital.it