Gli Interpol arrivano in Italia per un’esclusiva data estiva. Il 26 giugno calcheranno il palco di Sexto Nplugged, nella splendida cornice di Piazza Castello, Sesto al Reghena (PN).

In tutti questi anni, gli Interpol sono sempre stati acclamati dalla critica, arrivando per 4 volte consecutive tra i primi posti della classifica Billboard 200, guadagnandosi ottime recensioni a partire da Rolling Stone fino al TIME, suonando live in prima serata in programmi com il Late Show with David Letterman e Conan, calcando i principali festival come il Coachella, Lollapalooza e Primavera Sound.