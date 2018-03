Che tempo che fa: ospiti della puntata del 4 marzo

L’icona di stile a capo della maison di famiglia, Donatella Versace sarà ospite per la prima volta di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, domenica 4 marzo alle 20:35 su Rai1. Inoltre, Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti insieme della black comedy “Metti la Nonna in Freezer” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi in uscita nelle sale il 15 marzo.

E ancora, nel giorno esatto in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, sarà ospite in studio Ron che con il suo nuovo album Lucio! ha voluto celebrare l’amatissimo cantautore.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti.

Al tavolo, oltre a Miriam Leone, Fabio De Luigi e Ron che resteranno a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno presenti: Luca e Paolo, che da lunedì 5 marzo daranno il via – insieme a Mia Ceran, e con la partecipazione di Ubaldo Pantani – al nuovo appuntamento quotidiano “Quelli che…Dopo il Tg”, in onda su Rai 2 e l’irresistibile Lello Arena, impegnato a teatro con lo spettacolo “Parenti serpenti”, la commedia di Carmine Amoroso e diretta da Luciano Melchionna. Infine, la campionessa di pattinaggio Arianna Fontana, simbolo della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Pyeongchang, che è stata in grado di vincere ben tre 3 medaglie.