Carlo Mercadante : “In testa alle classifiche”

Una feroce parodia del mondo musicale dei nostri giorni, un j’accuse a discografia, talent, tendenze e linguaggi. “In testa alle classifiche”, il nuovo singolo di Carlo Mercadante, potrebbe essere definito la nuova “L’Avvelenata”.

E’ un incalzate speech con un impianto dance rock, che esce oggi, 12 marzo, accompagnato da un video in cui la telecamera di Emanuele Torre documenta, sempre con ironia, le frustrazioni, le umiliazioni e i compromessi di artista che vuole arrivare in alto.

Il cantautore siciliano ci ha abituato alle sue idee originali e sempre un passo avanti. Mercadante è quello che ha inventato il disco a rate, per superare la crisi delle vendite, o l’Agri cool tour, tournée musicale (adesso contest) negli agriturismi e negli ambienti rurali per porre rimedio alla mancanza di spazi per i live.

Da qualche mese ha voluto superare anche il problema legato alle etichette discografiche creandone una tutta sua (Isola Tobia Label) che, al momento, vede nel suo roster già sette artisti.

Title track del suo nuovo lavoro discografico, “In testa alle classifiche” è un po’ il manifesto di quello che il disco, in uscita il 26 marzo, racconterà. Infatti ci troviamo di fronte ad un divertente quanto spietato concept-album sui tentativi di un cantautore di arrivare proprio lì, “In testa alle classifiche”,.