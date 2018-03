Aggiornamenti chiusure Msmt

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati alla riqualifica ed il potenziamento della S.P.46 Rho-Monza, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 5 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 6 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-S.P.35 (Km 12+940) in uscita per Milano-Bruzzano da carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per la successiva immissione sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) allo svincolo di Paderno Dugnano.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, si rende necessaria la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 8 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A53 Raccordo PV-Bereguardo (Km 5+266) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.526 PV-Abbiategrasso per il successivo ingresso sul Raccordo allo svincolo PV-Via Riviera (A53, Km 8+450).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.