Due boati in Lombardia: sono due caccia

Si sono sentiti due forti boati, quasi come un’esplosione, in tutta la Lombardia. Tante le precauzioni di enti e persone, che hanno evacuato edifici, pensando al peggio.

Terremoto, incidente aereo, bombe e altro ancora.

Fortunatamente non si tratta di nessuna di queste ipotesi.

I due boati sentiti sono stati causati da due aerei caccia Eurofighter Typhoon che hanno superato la barriera del suono.

Le ipotesi successive non sono ancora state confermate, la più, per ora attendibile, sembra essere quella di un aereo che partito dalla Turchia con destinazione Svizzera, non abbia rispettato, o comunicato in modo corretto delle informazioni di volo.

Per precauzione sono stati fatti decollare i due aerei militari dalla base di Grosseto.

Davide Falco