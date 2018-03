5 Seconds of Summer al Fabrique di Milano

Manca 1 settimana al ritorno in Italia dei 5 Seconds of Summer, la band australiana che il prossimo 29 marzo sbarcherà in Italia per uno show al Fabrique di Milano.

Durante questa tappa milanese del tour i 5SOS presenteranno dal vivo il brano inedito dal titolo “WANT YOU BACK”, brano che in sole 2 settimane è già Top30 tra i singoli più programmati dalle Radio italiane.

WANT YOU BACK” ha debuttato al #1 posto su iTunes in 28 paesi, Top5 in 53 e Top10 in 62 oltre ad aver debuttato nella Top30 della Global Spotify Chart ed ha totalizzato ad oggi più di 25 milioni di stream Globali.

Dopo un tour di 18 mesi legato alla pubblicazione del disco “Sounds Good Feels Good”, la band australiana ha dedicato un anno intero alla scrittura e registrazione del nuovo disco la cui uscita è prevista quest’anno per la Capitol Records.

“Finalmente…! Sono passati 3 anni dal nostro ultimo disco e siamo eccitatissimi all’idea di condividere nuova musica coi nostri fan in tutto il mondo!” – raccontano i 5SOS.

“Abbiamo passato gli ultimi 5 anni in tour, avevamo 16 anni ed è stato fondamentale per noi prendere un po’ di tempo per riflettere su noi stessi. Ora siamo tornati e siamo più forti e uniti che mai! Queste canzoni significano tanto per noi, abbiamo davvero scritto e registrato tutto quello che ci sentivamo, senza trattenere nulla. Abbiamo provato instancabilmente e non vediamo l’ora di presentare ai fan la nostra nuova musica”.

il 5SOS3 Tour ha preso il via martedì 20 marzo dal Debaser Strand di Stoccolma e toccherà città come Londra (5 aprile), New York (12 aprile) e Los Angeles (25 aprile).

Dopo 5 show da headliner in Italia nel 2015 completamente sold out, I 5SOS sono pronti a tornare nel nostro paese dove i ragazzi arriveranno il prossimo 29 marzo per uno show al Fabrique di Milano.

Queste le date del 5SOS3 Tour:

20.3 Stoccolma, SE Debaser Strand

23.3 Anversa, BE Trix

24.3 Colonia, DE Gloria

26.3 Amsterdam, NL Melkweg

29.3 Milano, IT Fabrique

4.4 Parigi, FR Yoyo

5.4 Londra, UK Heaven

8.4 Boston, MA Paradise Rock Club

9.4 Philadelphia, PA Theatre of Living Arts

10.4 Silver Spring, MD The Fillmore Silver Spring

12.4 New York, NY Irving Plaza

13.4 Toronto, ON The Danforth Music Hall

15.4 Minneapolis, MN Varsity Theater

16.4 Chicago, IL House of Blues Chicago

18.4 Nashville, TN Cannery Ballroom

19.4 Dallas, TX House of Blues Dallas

21.4 Houston, TX House of Blues Houston

23.4 Phoenix, AZ The Van Buren

25.4 Los Angeles, CA The Belasco Theater

26.4 San Diego, CA House of Blues San Diego

27.4 San Francisco, CA The Fillmore

2.5 Singapore, Singapore Capitol Theatre

24.5 Sydney, Australia Metro

29.5 Melbourne, Australia 170 Russell

4.6 Mexico City, Mexico Lunario Del Auditorio Nacional

6.6 Sao Paolo, Brazil Cine Joia