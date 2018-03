Marlene Kuntz – “Il doppio”

Giovedì 31 Maggio arriva “IL DOPPIO”, un evento speciale in compagnia dei Marlene Kuntz che tornano finalmente a Milano per un duplice e imperdibile appuntamento live presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16.

Il celebre gruppo alternative rock arriva nel capoluogo lombardo con il suo primo concerto del 2018 in un club. Un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro, il primo in acustico, al piano superiore, il secondo in versione classicamente elettrica sul main stage.

A impreziosire e rendere ancora più intrigante la performance, un gradito rientro: Davide Arneodo.

Del doppio set dicono: “In occasione del concerto ai Magazzini Generali noi e i ragazzi dell’organizzazione abbiamo poco per volta cominciato a immaginare qualcosa di speciale per rendere unico l’evento.Partendo dall’idea di voler fare un primo concerto per pochi intimi in versione acustica, per poi suonare in elettrico nella seconda parte della serata, il tema della doppia opzione ha cominciato a insinuarsi in noi in una chiave di particolare fascino, molto presente nei contesti della letteratura e del cinema: il tema del “doppio” o, con un tocco di esotismo in più, il “Doppelgänger”.

Perché, in effetti, nella nostra produzione ormai ventennale molti testi hanno centrato o anche solo sfiorato l’argomento, presentando personaggi a qualche livello caratterizzati da più elementi identificativi, a volte in aperta contrapposizione. Perché dunque non riunire tutte quelle canzoni in un unico set, quello elettrico?”.

La tappa milanese ai Magazzini prevederà un doppio e differente show dal vivo. Alle 20:30 andrà in scena un esclusivo live in versione squisitamente acustica, al piano superiore dei Magazzini, per assaporare il meglio della band in una veste intima e riservata: solo pochi fortunati, 150 spettatori, avranno l’accesso privilegiato in balconata.

Successivamente, dalle ore 23:00, lo show proseguirà sul main stage, con un ulteriore concerto, questa volta elettrico, per tutti i fan. La scaletta di questo secondo concerto sarà composta esclusivamente da pezzi del repertorio la cui tematica è caratterizzata dal tema del “doppio”. Una serata live che si preannuncia davvero carica di emozioni e ricca di colpi di scena.

I biglietti per assistere al live sono disponibili in prevendita su http://www.mailticket.it/evento/13213, presso i circuiti di vendita abituali o acquistabili direttamente in loco.

Le sorprese non finiscono qui, a seguire, dopo il concerto un eccezionale after party con lo special dj set del grande Luca de Gennaro from Radio Capital, una delle voci più rappresentative e autorevoli del panorama musicale italiano.

Apertura porte ore 20:00

Biglietto doppio live 50 € + DDP

Ingresso normale 20 € + DDP