35 anni di Ska in Italia

Il 2018 sarà l’anno dello ska italiano, celebrato con un festival itinerante, mostre, un libro e diverse compilation

Da un’idea di Christian Perrotta (tastierista dei Vallanzaska e fondatore di Maninalto!) partita dieci anni fa per celebrare lo Ska italiano, nascono le iniziative per il compleanno di un genere musicale intriso di cultura, fratellanza razziale e genuina passione per la musica con le migliori band del panorama nazionale ed internazionale.

Il Festival itinerante celebra dal vivo, con le migliori band del panorama nazionale ed internazionale, un genere musicale intriso di cultura, fratellanza razziale e genuina passione per la musica. Tutte le band che hanno aderito lo hanno fatto con entusiasmo, senza competizione, perché il festeggiato, questa volta, è lo Ska.

Dopo la bella inaugurazione di Sabato 20 Gennaio al Live di Trezzo (MI) ecco i prossimi appuntamenti per festeggiare i 35 anni dello Ska in Italia:

VENERDI’ 16 MARZO @ DRUSO CIRCUS – RANICA (BG)

Presentazione della Compilation ed esibizione live di:

Vallanzaska, The Orobians e Spazio Bianco.

A seguire Twin Bros Dj Set “Vintage sounds for contemporary people”.

SABATO 31 MARZO @ AUDITORIUM FLOG – FIRENZE

Presentazione della Compilation ed esibizione live di:

Matrioska, Malasuerte Fi Sud, Ivanoska e Fish Bones.

A seguire Dj Set.