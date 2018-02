Zucchero Fornaciari: “Wanted Italian Tour 2018”

Dopo aver incantato durante il “Black Cat World Tour” oltre 1 MILIONE di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver realizzato il RECORD di ben 22 show all’Arena di Verona in 12 mesi, ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI da lunedì 26 FEBBRAIO torna LIVE in ITALIA con “WANTED ITALIAN TOUR 2018”, il tour nei PALASPORT delle principali città italiane.

Queste tutte le date di “WANTED ITALIAN TOUR 2018”:

26 FEBBRAIO all’Arena Spettacoli PD Fiere di PADOVA,

28 FEBBRAIO al Pala Alpitour di TORINO (SOLD OUT),

2 MARZO al Mediolanum Forum di Assago – MILANO (SOLD OUT),

3 MARZO al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT),

5 MARZO all’Adriatic Arena di PESARO,

7 MARZO al Pala Lottomatica di ROMA (SOLD OUT),

8 MARZO al Pala Sele di Eboli – SALERNO,

10 MARZO al Pal’Art Hotel di Acireale – CATANIA (SOLD OUT),

12 MARZO al Pala Florio di BARI (SOLD OUT),

13 MARZO all’Unipol Arena di BOLOGNA (SOLD OUT).

I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.fepgroup.it.

RTL 102.5 è radio partner del tour “Wanted Italian Tour 2018”.

È disponibile in tutti i negozi e negli store digitali “WANTED – The Best Collection”, un’opera monumentale per celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica, le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali e TRE BRANI INEDITI.

“WANTED – The Best Collection” (Universal Music) è disponibile in due versioni (standard e deluxe) e presenta in copertina un ritratto molto intenso dell’Artista realizzato da Stefan Sappert. La versione standard di “WANTED – The Best Collection” è composta da 3 CD + 1 DVD: il CD1 contiene una selezione di 16 brani incisi tra il 1985 e il 1990, il CD2 raccoglie 16 canzoni realizzate da ZUCCHERO tra il 1990 e il 2005 con alcune importanti collaborazioni di quegli anni e il CD3 comprende i 3 brani inediti, “Un’altra storia”, “Allora canto” e “Speng the light”, e alcuni brani composti dal 2005 ad oggi. La raccolta è stata anticipata in radio dal primo singolo inedito “Un’altra storia”, brano scritto da Zucchero e prodotto e arrangiato insieme a Max Marcolini.

Il video di “UN’ALTRA STORIA”, diretto da Fabrizio Conte e Tommaso Cardile, è online al seguente link http://vevo.ly/PH1z6z.