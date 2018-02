Domani martedì 27 febbraio, il trio acustico composto da NUNZIO DELL’ORCO, RENATO CARUSO e SERGIO BUTTIGÈ si esibirà in un tributo a Pino Daniele all’ENOBIRROTECA BIBENDUM di Milano (Via Adelaide Ristori 2, angolo via Castel Morrone – ore 21.30 – ingresso libero con consumazione obbligatoria, per info: 02 29531654 o bibendum.enoteca@gmail.com), con la partecipazione speciale di YLENIA LUCISANO e di AGOSTINO DELL’ORCO.

In scaletta le canzoni più significative del “mascalzone latino”, dagli albori agli ultimi successi, per una serata all’insegna dell’indimenticabile musica di Pino Daniele riproposta da musicisti in cui spiccano la voce di Nunzio Dell’orco e la chitarra di Renato Caruso, grazie ai quali sembrerà di risentire e rivivere la voce e lo strumento principe del grande cantautore napoletano…