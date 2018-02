Spazio Teatro No’hma: “Black Stars”

Mercoledì 28 febbraio e giovedì 1° marzo, ore 21, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro ospita il debutto dello spettacolo Black Stars, prodotto in Portogallo a cura della storica compagnia della scena lusitana Teatro da Garagem, attiva a Lisbona dal 1989.

Black Stars, con la regia del direttore artistico Carlos J. Pessoa, andrà in scena in esclusiva per la prima volta in Italia partecipando alla IX edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro.

Black Stars è una pièce per due attrici, Ana Palma e Maria João Vicente, che si muovono in scena sul doppio binario della fantasia e del ricordo, raccontando appassionanti storie di persone attraverso la scoperta di una luce nascosta, una luminosità latente, sconosciuta, diversa e rara, che riapre le porte dell’avventura.

Il messaggio di Black Stars si fonda sulla ricerca di possibilità per migliorare la propria vita quando tutte le speranze sembrano svanire. Uno spettacolo dalla grande forza poetica, che dimostra come il teatro sia ancora e sempre capace di capovolgere le prospettive più impensabili o inimmaginabili, attraverso la potenza della fantasia, delle immagini e della loro invincibile semplicità.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria

Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369

È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org