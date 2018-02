Negrita: “Scritto sulla Pelle”

“Scritto sulla Pelle”, il nuovo singolo dei Negrita, sarà in tutte le radio e sulle piattaforme digitali dal 23 febbraio. Il brano, scritto dai Negrita e prodotto da Fabrizio Barbacci, è tratto dall’album “Desert Yacht Club” in uscita il prossimo 9 marzo.

“Quando sei ragazzo credi di essere invincibile, che nulla ti possa toccare e che tutto tornerà a posto rapidamente senza lasciare segni.

Poi cresci e ti accorgi che la vita di segni ne lascia eccome. Interiori, esteriori, volontari e non voluti. Cicatrici, tatuaggi, tic, espressioni facciali.

La somma di tutte queste esperienze si accumula sulla pelle, lasciandoci addosso segni che dicono molto di noi. Nel video, Antonio Chiricò è riuscito a mostrare come tutte le esperienze di vita si imprimano su di noi e si manifestino come su un diario di bordo di un’esistenza, che dev’essere valorizzata e non nascosta come un difetto.” (Negrita)

I Negrita suoneranno dal vivo il 10 aprile a Bologna, Unipol Arena; il 12 aprile a Roma, Palalottomatica e il 14 aprile a Milano, Mediolanum Forum.