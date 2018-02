Teatro Studio Melato, dal 12 al 17 marzo Iliade, mito e guerra

‘Doctor Schliemann Show’

Lo spettacolo prende avvio dalla figura di Heinrich Schliemann, imprenditore tedesco e archeologo. La stanza in cui si trova è semplice, gli oggetti senza tempo. L’uomo è a letto, malato. Ansioso di ritrovare la città di Troia, trasforma la propria camera nei luoghi della ricerca.

Animato dal delirio, l’archeologo cerca indicazioni geografiche nella sua Iliade tascabile che consulta di continuo, ne legge i versi: la forza del poema torna a vivere attraverso i suoi personaggi, che prendono vita e raccontano la guerra di Troia.

Lo spettacolo nasce dal lavoro drammaturgico di Giovanna Scardoni che costruisce il testo su tre livelli: la figura di Schliemann e la leggendaria scoperta archeologica di Troia; Omero e i protagonisti di Iliade; il “Doctor Schliemann Show”, soluzione drammaturgica pensata per introdurre, con leggerezza e uno sguardo divertito alla contemporaneità, la funzione degli dei.

La regia di Stefano Scherini fa muovere l’attore attraverso i tre piani di comunicazione dello spettacolo e i vari personaggi, evocati utilizzando lo spazio ed elementi di scenografia e di costume.

Iliade, mito e guerra introduce gli spettatori nel discorso omerico, mettendo in luce il tema della guerra, di cui Iliade, nella narrazione epica occidentale, è la matrice profonda. Oltre a raccontare i fatti contenuti nel poema, lo spettacolo ripercorre il filo rosso della storia che collega l’epica al nostro presente.

A conferma che, come afferma Jean-Pierre Vernant, «neanche il mito è vivo se non viene raccontato, di generazione in generazione, nel corso dell’esistenza quotidiana».