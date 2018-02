Max, Nek, Renga: concerto di Bologna, spostato per allerta meteo

Vi informiamo che la data di “MAX, NEK, RENGA – IL TOUR” prevista domani, venerdì 23 febbraio, all’Unipol Arena di Bologna verrà rimandata a mercoledì 18 aprile a causa della forte allerta meteo.

Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto.

I BIGLIETTI PRECEDENTEMENTE ACQUISTATI RESTANO VALIDI PER LO SHOW DEL 18 APRILE 2018.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre venerdì 02 marzo 2018.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre venerdì 02 marzo 2018.

Per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre venerdì 02 marzo 2018 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).