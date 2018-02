Che tempo che fa: ospiti di domenica 25 febbraio

Terminano con Matteo Renzi questa domenica, 25 febbraio, gli incontri con i tre rappresentanti delle coalizioni principali – centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle – a Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.35 su Rai1. Gli ospiti precedenti sono stati: Alessandro Di Battista per il M5S – nella puntata dell’11 febbraio – e Silvio Berlusconi intervenuto il 18 febbraio.

A un anno di distanza dalla scelta di Dj Fabo di porre fine alle sue sofferenze, la sua compagna Valeria Imbrogno sarà ospite di Fabio Fazio. Insieme a lei Roberto Saviano, che ha curato la prefazione del libro dedicato alla storia di Fabiano Antoniani “Prometto di Perderti”, scritto a quattro mani da Valeria con la giornalista Simona Voglino Levy e uscito in questi giorni nelle librerie.

Inoltre, la leggenda dello sci italiano, ma non solo, Alberto Tomba, nel giorno esatto in cui ricorre il 30esimo anniversario del suo primo oro olimpico e l’attore Michele Riondino, protagonista lunedì 26 gennaio in prima tv assoluta su Rai 1 con “La Mossa del Cavallo”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Lo spazio dedicato alla musica ospiterà questa settimana Max Gazzè, uscito da poco con il nuovo album “Alchemaya”, un progetto “sintonico” che unisce orchestra sinfonica e sintetizzatori.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti.

Al tavolo, oltre a Max Gazzè che resterà a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno presenti: Claudia Pandolfi, impegnata insieme a Claudio Santamaria su Rai1 con “È arrivata la felicità” di Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Stefano Bises e diretta da Francesco Vicario e Noemi, reduce dal Festival di Sanremo dove ha portato il brano “Non smettere mai di cercarmi” contenuto nel nuovo album “La Luna”.

E ancora, Enzo Iacchetti impegnato nella tournée del nuovo spettacolo teatrale “Libera nos domine”, l’attore comico Giorgio Fantoni, che nell’autunno del 2018 debutterà al Sistina con “Fantozzi a teatro” e il cantautore e autore satirico David Riondino, noto al grande pubblico per il personaggio del cantautore brasiliano João Mesquinho. Infine, la campionessa di snowboard Michela Moioli, che il 16 febbraio ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nello snowboard cross.