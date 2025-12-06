Dimissioni segretario comunale Solaro, commento della Lega

Riceviamo e pubblichiamo

“La Lega di Solaro esprime grande preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare in Comune a seguito delle dimissioni presentate dal Segretario comunale.

Oltre all’interrogazione protocollata appena la notizia è stata comunicata alla Conferenza dei Capigruppo, riteniamo necessario esprimere la nostra posizione e le nostre perplessità.

Ci troviamo di fronte a una situazione anomala, resa ancora più paradossale dal fatto che il vicino Comune di Ceriano Laghetto abbia recentemente votato in Consiglio comunale lo scioglimento della convenzione per la condivisione del Segretario comunale tra i due comuni.

Proprio in quell’occasione abbiamo appreso che il nostro ex Segretario si impegnerà nel Comune di Bovisio Masciago, pur mantenendo il ruolo a Ceriano Laghetto. Praticamente Bovisio subentra a Solaro nella convenzione

Questo significa, in maniera incontrovertibile, che il Dottor Armando Silvestro ha ritenuto opportuno abbandonare il ruolo a Solaro certamente non per motivazioni logistiche, poiché opererà sempre in zona. Qual è dunque il motivo di questa inaspettata (per noi e i cittadini sicuramente) defezione?

I nostri dubbi si sono rafforzati sentendo le parole che ha pronunciato il dottor Silvestro a Ceriano: “… con questa Amministrazione comunale (quella di Ceriano Laghetto n.d.r.) ho riscontrato sempre la massima fiducia nel mio operato…”. E a Solaro no? Qualcuno non aveva fiducia nell’operato del Segretario Comunale?

Queste domande esigono una risposta poiché il Segretario comunale rappresenta una figura essenziale all’interno di un Ente locale.

Un Comune senza questa figura è, di fatto, un’Amministrazione comunale zoppa e indebolita. Auspichiamo che queste nuove criticità vengano affrontate con urgenza e trasparenza, chiarendo i motivi per cui il nostro Comune rimane orfano del segretario comunale titolare.”

