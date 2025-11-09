Fuori dal Coro: città meno sicure e ladri di case

“Fuori dal coro”, in onda stasera su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà il viaggio nelle città meno sicure d’Italia.
Stando ai dati diffusi dal Ministero dell’Interno, i reati commessi da stranieri sarebbero aumentati dell’8,1% rispetto al 2019, con una crescita del 23% nell’area urbana di Roma.
A seguire, un’inchiesta atta a portare alla luce l’esistenza di chat per pedofili, dove uomini di mezza età sembrano non farsi scrupoli ad organizzare incontri con ragazzine di tredici anni.
Infine, gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case.
