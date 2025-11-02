14.9 C
Milano
domenica, Novembre 2, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Fuori dal Coro”: aggressione a Sesto San Giovanni

Davide Falco
By Davide Falco
0
46
MARIO GIORDANO
MARIO GIORDANO

Nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà l’inchiesta sull’emergenza sicurezza a Milano, con la testimonianza esclusiva della donna marocchina, che a Sesto San Giovanni è stata aggredita e malmenata da due connazionali perché senza il velo.

A seguire, le criticità del Green Deal e di un’ideologia che, in alcune zone della Sardegna, ha portato a vere e proprie espropriazioni: continuerebbe a crescere il numero delle terre sottratte ai piccoli proprietari terrieri per fare spazio ad impianti eolici e fotovoltaici.

Infine, l’abusivismo in Italia, con il caso di un parcheggio, sorto a Napoli all’interno di un palazzo di proprietà dell’Inps.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
VI Edizione del “Concerto Con i Poveri”: Michael Bublé, alla Città del Vaticano
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy