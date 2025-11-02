“Fuori dal Coro”: aggressione a Sesto San Giovanni

Nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà l’inchiesta sull’emergenza sicurezza a Milano, con la testimonianza esclusiva della donna marocchina, che a Sesto San Giovanni è stata aggredita e malmenata da due connazionali perché senza il velo.

A seguire, le criticità del Green Deal e di un’ideologia che, in alcune zone della Sardegna, ha portato a vere e proprie espropriazioni: continuerebbe a crescere il numero delle terre sottratte ai piccoli proprietari terrieri per fare spazio ad impianti eolici e fotovoltaici.

Infine, l’abusivismo in Italia, con il caso di un parcheggio, sorto a Napoli all’interno di un palazzo di proprietà dell’Inps.

