Consiglio comunale e associazioni. Ecco cosa é successo

Scontro di pensieri in Consiglio comunale. Il tema è il mondo dell’associazionismo. «Parole vergognose dell’assessore Luca David, che offendono non soltanto la minoranza ma anche le associazioni cittadine e i volontari che le animano», spiega il gruppo consigliare del Pd.

La minoranza aveva chiesto di verificare, tramite interrogazione, che il finanziamento del Comune alla Fiera di Novate, la prima edizione svoltasi a settembre, si sia svolto in trasparenza e secondo le regole. Ordinario presidio, continuano dalla minoranza, che fa parte del sano bilanciamento tra maggioranza e minoranza, verso un evento senz’altro positivo per la città e per il quartiere ovest.

«Ci siamo permessi di sottolineare l’importanza di non lasciare indietro le associazioni che storicamente arricchiscono la vita di Novate e che da anni si presentano con l’evento Novate Aperta Solidale e Responsabile. La risposta? L’assessore ha definito il mondo associativo “un ambiente politicamente ostile”.

Ha attaccato le precedenti amministrazioni per aver aiutato le associazioni “a pioggia e solo per rendita politica”. Ha appellato la festa delle associazioni che si svolge dall’anno a maggio, come “vecchia e stantia”. Ancor più grave, ha insinuato che in passato si finanziassero “amici ed amichetti”, in riferimento proprio alla festa delle associazioni organizzata a maggio. Parole gravi, che oltre ad infangare gli avversari politici denigrano e sviliscono le stesse associazioni che l’assessore dovrebbe difendere e rappresentare. Le associazioni non vanno valorizzate perché “amiche”, ma in quanto rappresentano una ricchezza irrinunciabile per tutti.

E non va dimenticato che la festa delle associazioni dura una giornata, ma l’impegno per organizzarla e per far vivere Novate da parte dei volontari dura 365 giorni l’anno», conclude il gruppo consiliare Pd Novate. L’assessore alla cultura e marketing territoriale ha così risposto. «A seguito di quanto avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale con l’intendimento di fugare ogni fraintendimento e al di la della facile propaganda, ribadisco, che l’amministrazione continuerà a sostenere chi opera concretamente per il bene comune, valorizzando il volontariato, la partecipazione e la promozione del territorio. Ritengo che il confronto debba rimanere su un piano costruttivo e propositivo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e non della pur aspra contrapposizione partitica», conclude l’assessore Luca David.

