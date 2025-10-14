15.8 C
MUSICA

Svetlana Smolina, proposta al Grammy Awards 2025 come “Best Classical Instrumental solo”

By Tiziana Barbetta
Svetlana-grammy
Svetlana-grammy

Per la seconda volta la pianista americana Svetlana Smolina sceglie Luca Rustici per registrare e produrre i suoi album.

Il primo album “Romantic Journey” registrato tra Castellammare di Stabia al Elios Studio, è stato missato e masterizzato al L’n’R Studio di Milano.

Il secondo album Sergey Rachmaninoff Piano Concerto N°3”, registrato a Praga con la Czech National Symphony Orchestra, è stato missato e masterizzato al L’n’R Studio di Milano. Sergey Rachmaninoff Piano Concerto N°3  è stato proposto ai Grammy Awards 2025 come “Best Classical instrumental solo”.

Per Svetlana Smolina la ricerca sonora e la registrazione moderna sono il punto forte delle produzioni, motivo che l’ha spinta a rinnovare la collaborazione con Luca Rusticimusicista e produttore multiplatino orgogliosamente napoletano.

Luca-Rustici-e-Svetlana-Smolina-Foto-autorizzata
Luca-Rustici-e-Svetlana-Smolina-Foto-autorizzata

Luca Rustici nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi e può vantare la collaborazione con artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Gianni Morandi, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico,  Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Bertè,  Mietta, Andrea Mingardi, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Gigi Finizio, Serena Autieri, Audio 2, Articolo 31, Cafe’ Latino.

Prevenzione, testimonianze e impegno europeo: successo per la serata “Europe’s Beating Cancer Plan”
