Novate, pomeriggio da A-Mici: open day all’Oasi felina Nidia

Domani l’Oasi Felina Nidia apre le sue porte per un evento speciale che promette emozioni, sorrisi e tanto amore… felino!

Dalle ore 14, in Via Vincenzo Bellini 39 a Novate Milanese, l’Associazione Nidia odv, invita tutti a vivere un pomeriggio indimenticabile in compagnia dei suoi adorabili abitanti a quattro zampe.

Ogni micio dell’Oasi ha una storia unica, fatta di resilienza e desiderio di affetto. Durante l’Open Day, sarà possibile conoscerli e lasciarsi conquistare dai loro sguardi curiosi. Un’occasione perfetta per chi ama gli animali e vuole sostenere una realtà che si prende cura di loro con dedizione.

L’evento sarà anche un’occasione per scoprire le proposte creative dell’Oasi in vista del Natale: gadget esclusivi, la collezione di vini dell’EnoGattoTeca, liquori e altre chicche pensate per chi vuole fare (o farsi) un regalo speciale.

Non mancheranno momenti conviviali: brindisi, stuzzichini e tanta allegria per celebrare insieme l’amore per i gatti. L’Oasi diventerà per un giorno, un luogo di festa, condivisione e amicizia, dove ogni ospite sarà accolto con calore.

Il Pass d’Ingresso? Una Scatoletta di Pappa!

Per partecipare all’evento, basta portare una scatoletta di cibo per gatti: un piccolo gesto che si trasformerà in un grande sorriso per i mici dell’Oasi. Un modo semplice e concreto per contribuire al benessere degli animali ospitati.

L’Oasi Felina Nidia ti aspetta per un pomeriggio di spensieratezza e amore. Invita amici e parenti e vieni a scoprire un angolo di mondo dove i gatti sono protagonisti e l’affetto è di casa.

«L’Oasi Nidia ODV: una realtà fondamentale impegnata, ogni giorno, nella tutela e nel benessere dei gatti più fragili e sfortunati. Da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità, offrendo aiuto concreto agli animali in difficoltà e promuovendo una cultura di rispetto, empatia e responsabilità. L’Oasi è molto più di un rifugio: è un cuore pulsante nel nostro territorio; un luogo dove ogni gatto trova amore, cure e una seconda possibilità», concludono dall’organizzazione di volontariato.

