Gabriele Borsato, esce oggi il singolo “Dedicato a me”

Il cantautore Gabriele Borsato torna con un brano intenso e profondamente autentico: “Dedicato a me”, in uscita venerdì 10 ottobre 2025, disponibile in presave.

Un singolo che nasce come una carezza all’anima, un invito a ritrovare sé stessi quando tutto sembra spegnersi. “Dedicato a me” racconta quei momenti in cui diventa quasi un dovere pensare a sé, quando corpo e mente chiedono una pausa e la vita impone di fermarsi per ripartire. Non è egoismo, ma consapevolezza.

Scritto da Giuseppe Bonetti, amico e collega musicista di Borsato, il testo parla di debolezza, di crolli interiori, ma anche di rinascita. Borsato la chiama voglia di riscatto: è la voce di qualcosa che dentro reclama spazio, che chiede libertà.

Ognuno può riconoscersi in questo brano — chi affronta la fine di una relazione, chi vive un momento difficile sul lavoro, chi subisce ingiustizie o combatte contro le ferite del bullismo.

Per Gabriele Borsato, “Dedicato a me” rappresenta un punto di svolta: un pezzo arrivato in un momento buio, capace di riaccendere la fiamma della grinta e di dare vita all’intero progetto discografico.

È un inno alla resistenza personale, alla forza di rialzarsi, un messaggio chiaro: non mollare mai, perché il duro lavoro e la costanza ripagano sempre.

Con sonorità pop e rock, venate da atmosfere anni ’80, Gabriele costruisce un paesaggio sonoro avvolgente e ricco di sfumature, capace di fondere energia e introspezione in un equilibrio perfetto.

“Dedicato a me” è anche la title track dell’album omonimo, in uscita nei prossimi mesi — un progetto maturato in tre anni di ricerca e riflessione, poi concretizzato nell’ultimo semestre con passione e dedizione.

