Novate, il centro destra commenta l’uscita di NovateSì

Il centro destra novatese risponde a NovateSì, in merito all’uscita dalla maggioranza

«Il Gruppo consiliare NovateSì ha comunicato ufficialmente la propria uscita dalla maggioranza.

Una decisione che non sorprende e che, anzi, chiarisce e rende formale una distanza politica e progettuale dopo pochi mesi dall’inizio del mandato.

Fin dai primi mesi di amministrazione, NovateSì si é dimostrata un corpo estraneo rispetto al progetto condiviso dalla coalizione di maggioranza.

A dispetto del mandato ricevuto dai cittadini il Gruppo ha mantenuto un atteggiamento distaccato, senza contribuire in maniera concreta né con proposte né con idee allo sviluppo del programma amministrativo.

In oltre un anno di lavoro, NovateSì non ha mai avanzato proposte politiche significative, non ha mai partecipato in modo costruttivo al confronto interno, ne ha mostrato volontà reale di condivisione del percorso comune.

Un’assenza di contributo che ha di fatto reso marginale il suo ruolo all’interno della maggioranza, alimentando incomprensioni e tensioni non più sostenibili.

Oggi, con l’uscita ufficiale di NovateSì, la maggioranza si libera di un’ambiguità che rischiava di rallentarne il cammino e lo fa con chiarezza, determinazioni e responsabilità, continuando il proprio lavoro con maggior coerenza, efficacia e convinzione.

Con buona pace della sinistra, che nel rimodellamento della maggioranza ha avuto un breve sussulto dal suo sonnecchiante torpore, il centro destra rimane solido, unito e pienamente operativo.,

Il Gruppo che sostiene l’amministrazione é compatto e motivato a portare avanti il programma di mandato, con lo sguardo rivolto esclusivamente al bene della città e dei cittadini.

La scelta di NovateSì, pur dispiacendo sul piano umano, rappresenta un atto di chiarezza che permette alla maggioranza di proseguire con rinnovata forza e determinazione.

L’obiettivo resta quello con cui abbiamo iniziato questo percorso: costruire una Novate più bella e vivibile ma soprattutto capace di guardare al futuro», concludono dal centro destra.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia