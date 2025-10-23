14.4 C
venerdì, Ottobre 24, 2025
Enzo Gentile presenta il suo nuovo libro “Ludovico Einaudi – La Musica, le origini,l’enigma”

Il 12 novembre, alle ore 16.30, nella Sala A. Granata della Biblioteca Laudense di LODI (via Solferino, 72 – ingresso libero fino ad esaurimento posti) il giornalista e critico musicale ENZO GENTILE presenterà LUDOVICO EINAUDI – LA MUSICA, LE ORIGINI, L’ENIGMA (edito da Cluster-A – Collana Prisma), il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, disponibile in libreria e negli store digitali.

L’evento, realizzato nell’ambito di BookCity Milano, sarà moderato dal giornalista CRISTIANO BRANDAZZI.

Per la prima volta in un volume viene narrato il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi, prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista, esplorando la sua formazione, le radici, la dimensione più intima e familiare, spesso rimaste volutamente distanti dai riflettori.

Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie rare e inusuali, una selezione di preziose dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste e quasi 50 testimonianze inedite e ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore.

 www.instagram.com/enzogentile116

