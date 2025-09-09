Zona Rossa attorno al polo di Fiera Milano a Rho in occasione di Gastech

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto l’istituzione di una zona rossa nel territorio del Comune di Rho per il periodo dal 9 al 12 settembre 2025, nei pressi del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho.

L’Ordinanza prevede il divieto di stazionamento per “soggetti che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti o che siano stati segnalati per stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, occupazioni, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere”.

La zona rossa sarà in vigore in occasione di “Gastech” la fiera dell’energetico prevista a Rho Fiera Milano proprio dal 9 al 12 settembre. La manifestazione, di rilievo internazionale, è dedicata al gas naturale, al GNL, a idrogeno, tecnologie per il clima e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale applicate al settore energetico. Si stima una affluenza pari a 12.500 persone al giorno, oltre alla presenza di primarie personalità di rilievo internazionale del settore politico e industriale.

L’afflusso di pubblico sarà moltiplicato dalla contemporanea presenza, il giorno 9 settembre, di Micam, rassegna internazionale del settore calzaturiero, che conquista circa 4mila visitatori al giorno, e di Mipel, salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio di moda, con altri 10mila visitatori quotidiani.

La deliberazione della zona rossa è stata adottata dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica alla presenza anche del Comune di Rho e ha carattere “eccezionale e temporaneo“, sarà quindi in vigore esclusivamente per la durata dell’evento.

“Nell’edizione di Gastech del 2022 – precisa la Prefettura – si sono verificati episodi che hanno turbato l’ordinato svolgimento dell’iniziativa e impedito la pacifica fruizione degli spazi attigui all’impianto“. Il riferimento va a proteste, contestazioni e a disagi operativi in momenti di alta affluenza. Da qui il provvedimento a tutela di popolazione e visitatori dell’esposizione.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, vai Lombardia Sud

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi

“Ringrazio il Signor Prefetto per l’attenzione costante al nostro territorio – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Affrontiamo la concomitanza di manifestazioni che attirano migliaia di visitatori, l’attenzione all’ordine pubblico è fondamentale. Confidiamo nelle misure disposte dalle forze dell’ordine a tutela di rhodensi e visitatori”.

