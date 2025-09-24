Tovaglieri: “Salis salva per ora, ma ribalteremo verdetto in Parlamento”

“Grave che la Commissione Affari Giuridici dell’Eurocamera abbia respinto la richiesta di revoca dell’immunità a Ilaria Salis, dimostrando che per questa alta istituzione europea, che si considera il tempio della democrazia e dell’uguaglianza, i cittadini non sono tutti uguali davanti alla legge.

Il salvataggio di Salis per due voti, nel quale il PPE è stato determinante, è una brutta pagina per la giustizia europea, che contiamo di ribaltare in plenaria il prossimo 7 ottobre, quando si deciderà con voto palese.

In quell’occasione sarà chiaro a tutti chi è dalla parte della giustizia e chi invece è pronto a difendere Salis per ragioni ideologiche e di convenienza politica.

Noi saremo sempre dalla parte della legalità e non permetteremo che chi ha infrange la legge possa sfuggire alle proprie responsabilità con la complicità delle istituzioni europee”.

Così commenta Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega

